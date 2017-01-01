YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Simav'dan Çanakkale'ye 100 vefalı öğrenci

Simav'dan Çanakkale'ye 100 vefalı öğrenci



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav İlçesinde, 'Simav İmam Hatip Mezunları Derneği' (SİHMED) tarafından, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'inci yıl dönümü münasebetiyle 100 İmam Hatipli öğrenci Çanakkale'ye gitti. Yatsı namazından sonra, Ağa cami önünde yapılan duanın ardından, SİHMED Başkanı Ali Zengin, Çanakkale'ye yapılan gezinin geleneksel olarak her yıl tekrarlandığını belirtti. Zengin " Simav'da İmam Hatip Ortaokulu'na bu yıl kayıt olan 100 öğrencimiz için Çanakkale gezisi düzenledik. Çanakkale kara savaşlarının 102'inci yıl dönümünde vefa yürüyüşü ve şehitlik ziyaretlerinin yapılmasını planladık" dedi.

Simav İmam Hatip Mezunları Derneği (SİHMED) tarafından düzenlenen Çanakkale gezisine giden öğrencilerle birlikte, Dernek Başkanı Ali Zengin, Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Simav İmam Hatip Ortaokulu Müdür Başyardımcısı Muammer Şen de rehber olarak katıldı. (MEİ-EFE)



26.04.2017 10:52:07 TSI

NNNN

