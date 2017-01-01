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Kentsel dönüşüm projesinde ilk imzalar atıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:47
Kentsel dönüşüm projesinde ilk imzalar atıldı
Kentsel dönüşüm projesinde ilk imzalar atıldı
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin:
- "Halkımın zarar göreceği bir işe ben girmem"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahibi olan vatandaşlarla, projenin ilk imzasını atarak, sözleşmeleri sahiplerine teslim etti.
Başkah Çetin, Türkiye'nin en büyük projelerinden birini Adana'ya kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti., Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne davet edilen hak sahipleriyle projenin ilk imzasını atan Başkan Çetin, halkın güvenini asla boşa çıkarmayacağını söyledi. Çetin, "Bugüne kadar ne söz verdiysek, yaptık. Sözümüzden asla dönmedik, bundan sonra da dönmeyeceğiz. Halkın yararına olan her türlü projenin içine seve seve girmeye hazırım. Ancak, halkımızdan bir tek kişiye zarar verecek bir işi bana kimse yaptıramaz. Halkımın zarar göreceği bir işe ben girmem" diye konuştu.
Bakanlar Kurulu kararıyla Belediyeevleri Mahallesi'nin afet riskli alan ilan edildikten sonra başlatılan projenin, halkın yararına olması için gerek Bakanlık yetkilileriyle, gerekse tüm bürokratlarla sık sık bir araya geldiklerini vurgulayan Çetin, "Ben meslek hayatım boyunca, hep haklının yanında oldum. Bu nedenledir ki, girdiğim davaların hepsini kazandım. Dün de haklının yanındaydım, bugün de hizmetlerin en iyisine layık olan halkımın yanındayım. Projeyi yürüten kurumun başkanıyım ama ben projenin değil, hak sahiplerinin, yani halkımın avukatıyım. Halkımız için en iyisi nasıl olacaksa, tüm şartlar o hale getirilecek. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Herkes, oturduğu evin büyüklüğündeki evlerini zamanında teslim alacaklar. Hatta, sosyal donatı alanlarını ve ortak kullanım alanlarını dahil ettiğinizde, sahibi olacağınız mülkler eskisinden daha geniş olacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.
Kentsel Dönüşüm Ofisi'ndeki kadronun, halkı bilgilendirmek için tek tek davet ettiğinin altını çizen Başkan Soner Çetin, halkın en iyi şekilde bilgilendirilerek, şartların önüne sunulacağını aktardı.
Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelen hak sahiplerini tek tek bilgilendiren ve yetkililerle görüşen Başkan Çetin, sözleşmeye imza atan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
(ELF-Y)

26.04.2017 10:56:09 TSI
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