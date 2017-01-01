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Zirai çalışmalar yapılacak



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Mevlana Personel Hareketliliği-Gelen Öğretim Elemanı Programı kapsamında Düzce Üniversitesi'ne konuk olan Pakistan'ın Pencap Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AsadShabbir, çeşitli bilimsel çalışmalarda bulunacak.

Bitki Koruma ve Herboloji alanlarında çalışmaları bulunan Pencap Üniversitesi Fen ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AsadShabbir, bölgede araştırmalar yapmak ve öğretim üyeleriile bilgi alışverişinde bulunmak üzere on beş gün süreyle Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne konuk oldu.

Ziyaretinin ilk gününde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ ile Pakistan asıllı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. KhawarJabran'la bir görüşme gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. AsadShabbir, sonrasında Prof. Dr. Ahmet Uludağ veYrd. Doç. Dr. KhawarJabran ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'i ziyaret etti.

Düzce'nin çeltik üretim bölgesi Konuralp'in çeltik tarlalarında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Yrd. Doç. Dr. KhawarJabran ve İl Tarım Müdürlüğü temsilcisi ile birlikte incelemeler yapan misafir öğretim üyesi, üreticiler ile bir araya geldi.

Sonrasında Fakülte öğretim üyelerine yönelik "Yabancı Otların ve İstilacı Yabancı Türlerin Biyolojik Mücadele ile Kontrolü" konulu bir seminer veren Yrd. Doç. Dr. AsadShabbir, yine aynı konulu seminer ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile de bir araya gelecek.

Öğretim üyeleri ile birlikte yapılabilecek araştırma geliştirme çalışmaları ve ortak yürütülebilecek proje konularını belirleyecek olan Yrd. Doç. Dr. AsadShabbir, 30 Nisan 2017 günü Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden ayrılacak.

(AY)



26.04.2017 11:04:00 TSI

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