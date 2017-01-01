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Stada gelen kitaplar okullara teslim edildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:57
Stada gelen kitaplar okullara teslim edildi
Stada gelen kitaplar okullara teslim edildi
- Konya'da "1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında Konyaspor-Bursaspor maçında toplanan kitaplar okullara teslim edildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tomurcuk İşitme Engelliler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında Nisan ayı başında oynanan Konyaspor-Bursaspor maçında toplanan kitaplar düzenlen törenle okullara teslim edildi.
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Arslan, sınırı olmayan gönüllere dokunmak adına önemli bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Özgüvenli, kültürlü, bilgili ve geleceğin teminatı olan gençlere faydalı olacağını belirten Arslan, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş ise, projenin Türkiye'de ilk olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu projenin devam etmesini istediklerini anlatan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Altuntaş, "Daha büyük derbi niteliğindeki maçlarda bu projeyi tekrar gerçekleştirirsek daha fazla kitap toplamış oluruz" dedi.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, "Her yerde, her zaman, her daim kitap okuyabileceğimizi hatırlayarak yanımızda kitap bulundurmamız gerekiyor. Her kitaptan istifade etmek mümkün. Kitapları mahzun bırakmamak için okumalıyız. Kitap üzerinden okumanın emredildiği bir toplumuz. Bu anlamda medeniyetimizin bize sunmuş olduğu bu görevi de yürütmek üzere daha özenli, daha itinalı davranmamız gerekiyor. Projenin taraftarı kapsama alanına almasına sevindim. Bu geldiğimiz noktayı gösteriyor. Engelli kardeşlerimizin de kampanyaya destek vermek üzere bizlerle hareket etmesi kampanyanın başka bir artı tarafı" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Konya'nın farklı ilçelerindeki okullara kitapları teslim edildi.
(US-FM-

26.04.2017 11:05:30 TSI
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