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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:57
Batman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

BATMAN (İHA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında Batman'da 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında Batman'da bir öğretmen ve 2 polis gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(İHA-MP-Y)

26.04.2017 11:05:38 TSI
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