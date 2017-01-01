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Bilecik'te çocuklar 10. Bilecik Belediyesi Geleneksel Çocuk Festivali kapsamında doyasıya eğleniyor

- Çocukların sevincine ortak olan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı;

- "Festivalimizi önümüzdeki yıl uluslararası boyutta gerçekleştireceğiz ve en az 11 ülkeden çocuklarımızı ilimizde ağırlayacağız"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 10. Bilecik Belediyesi Geleneksel Çocuk Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanında eğlenen çocuklarla bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı.

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su gerçekleştirilen çocuk festivali tüm hızıyla devam ederken, Cumhuriyet Meydanında başlayan ve 6 gün devam edecek olan çocuk festivalinde çocuklarla buluşan Belediye Başkanı Selim Yağcı, çocuklara çeşitli hediyeler, mısır ve pamuk şeker dağıttı. Çocuklara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Sevgili çocuklar, sizleri çok seviyoruz. Festivalimiz ile eğleniyor musunuz, her zaman burada eğlence olmasını istiyor musunuz? Sizlerin geleceği için çalışıyoruz. Sizlerin ve şehrimizin gelişimi için çalışıyoruz. 10 yıldır gerçekleştirdiğimiz festivalimizi önümüzdeki yıl 11'incisini uluslararası boyutta gerçekleştireceğiz ve en az 11 ülkeden çocuklarımızı ilimizde ağırlayacağız. Peki Bilecik'te devamlı sizlerin eğlenebileceği bir lunaparkın olmasını istiyor musunuz? Artık yarından itibaren Pelitözü Gölpark'ta sizler için bir lunapark kurduk. Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Sizlerin olduğu her yerde çalışıyoruz ve sizlerin mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin geleceğe daha iyi yetişmeniz için çalışıyoruz. Sizin gibi güzel evlatlara sahip olan anne ve babalarınızı tebrik ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde kutladığımız 23 Nisan Bayramınızı da tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, renkli görüntülerin yaşandığı festivalde çocuklarla oyun oynadı ve mısır ikram etti.

Bilecik Belediyesi Geleneksel Çocuk Festivalinin, 6 gün boyunca çocukların hizmetinde olacağı bildirildi.

(CKT-MET-Y)



26.04.2017 11:07:03 TSI

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