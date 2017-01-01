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Sağlık Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılı kutlandı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin kuruluşunun 20'ncı yıl dönümü dolayısıyla Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde konser ve sergi düzenlendi.

Müzede düzenlenen etkinliğe, Edirne Valisi Günay Özdemir, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile sanatseverler katıldı. 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin kuruluşunun 20'nci yıl dönümüne özel hat ve tezhip sanatı eserleri sergilenirken, Şef Doç. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi. Günün anlam ve önemine uygun düzenlemesini Öğretim Görevlisi Sela Can Dökmeci'nin yaptığı Fetih Marşı, orkestra elemanlarından oluşan mehter grubu ile birlikte çok sesli olarak sahnelendi. Konser sanatseveler tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Genel Sekreter Yardımcısı V. Müze Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı konuşmasında, "Bugün dini, milli ve kurumsal açıdan önemli bir gün yaşamaktayız. Bu yüzden mutlu ve gururluyuz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müzemizin 20'nci kuruluş yıl dönümü 23 Nisan ile aynı güne denk geldi. 2. Bayezid 1488'de yapılmış bir külliye. Harap ve yıkılmış haldeyken Trakya Üniversitesinin sahipliğiyle ödüllere doymayan bir müze haline geldi. Müzemizin 20'nci yılını da bu vesileyle burada anmak istedik. Çok güzel bir resim sergimiz var. İçeride de gerçekten sahip olmakla gurur duyduğumuz konservatuvarımız bugünün anısına konser verecek. Bugünü yaşamak ve hatırlatmak istedik" diye konuştu.

Edirne Valisi Günay Özdemir de "23 Nisan'da Edirne gerçekten faaliyetler anlamında valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz çok ciddi faaliyetler yapıyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Edirne halkı da aynı şekilde vatanına, milletine, devletine, bayrağına, Atatürk'e ve Cumhuriyete bağlı insanlar. Bu değerlerini her zaman korumuşlar. Gelecek nesillere de çok iyi aktarıyorlar. Üniversitemiz de bu konuda hem sergiyle hem de Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli sanatçılarıyla bu etkinliklerimize ciddi katkı sağlıyor. Üniversitemizin ilimizde bu tür faaliyetlerini yürütmesi aslında kültürel anlamda Edirne'nin geleceğine çok güzel katkılar sağlıyor" dedi.

Konser arasında Müzenin kurucusu Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil'in 97'nci yaşı protokol tarafından pasta kesilerek kutlandı.

(KU-MK-Y)



26.04.2017 11:07:47 TSI

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