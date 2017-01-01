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AK Partili kadınlar mevlit okuttu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:03
AK Partili kadınlar mevlit okuttu
AK Partili kadınlar mevlit okuttu

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından il binasında mevlit okutuldu.
Referandumda çıkan sonuçları zafer olarak değerlendirdiklerini aktaran AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, düzenledikleri programa yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Siirt'te seçimin huzur içerisinde yapıldığını söyleyen Temiz, "Seçim ilimizde demokratik ortamda gerçekleşti. Demokratik sürece katkıda bulunan ev ev dolaşan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle 4 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar sürekli halk oylaması amaçlı sahadaydık. Siirt'in geniş coğrafyasında bütün teşkilatımız büyük bir özveride bulunup köylere mezralara ulaştılar. Herkese halk oylamasının ne getireceğini anlattılar. Biz eminiz ki Siirt'te halk oylamasının neticesinde neler olacağını, nelerin değişeceğini bilmeyen kalmadı. Biz değişikliğe taliptik. Değişim her zaman zordur, kolay kabul edilmez. Türkiye'de yüzde 51.41 ile değişim kabul edildi. Bundan sonra 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni içeren Anayasa değişikliği uygulamaya geçecek" dedi.
(MND-MP-Y)

26.04.2017 11:11:50 TSI
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