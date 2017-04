YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Apartmanların yangın tüpü umursamazlığı büyük riskleri de beraberinde getiriyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Yangın söndürme cihazlarının, her binada bulunması zorunlu olan bir araç olmasına rağmen apartman sakinleri ve yöneticileri tarafından çoğu zaman ihmal edildiği belirtiliyor. Vatandaşlar, yangın söndürme cihazlarını her yıl ücretsiz olarak kontrol ettirme hakkına da sahip.

Eskişehir'deki apartman sakinleri ve yöneticilerinin, yangın söndürme cihazlarına talebinin neredeyse hiç olmadığını belirten 17 yıllık yangın söndürme cihazı işletmecisi Ahmet Turan Zirek, vatandaşların bu cihazların teminini hayati bir mesele olarak görmeleri gerektiğini vurguladı. Zirek, "Apartmanlardan bize talep neredeyse hiç yok. Çünkü insanların çoğu hayatlarında hiç yangın ile karşı karşıya kalmadıkları için yangın söndürme cihazlarını gereksiz bir araç olarak görüyor. Binaların yangından korunması ile alakalı bir yönetmelik de var aslında. Bu yönetmelikte binalar, iskan ve ruhsat aşamalarında belli bir metrekareye kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadırlar. Ancak bir mahallede yangın çıkana kadar maalesef bu cihazlara vatandaşlarımız pek önem vermiyor. Biz halk olarak maalesef mahallede yangın çıktıktan sonra yangın tüplerini dolduruyoruz" şeklinde konuştu.

"Kontrolleri ücretsiz olarak yapılabiliyor"

Yangın söndürme cihazlarına son derece ucuza sahip olunabileceğini aktaran Ahmet Turan Zirek, "Yangın söndürme cihazına sahip apartmanların 4 yılda bir bu cihazların içindeki tozu değiştirmesi gerekiyor. Bu cihazların 2 yıl garantisi bulunuyor. Ayrıca yılda 1 defa da kontrollerinin ücretsiz olarak yaptırılması lazım. Bana göre, bu kadar hayati bir konuda apartman sakinleri ve yöneticileri de bu cihazı devamlı olarak kullanmadıkları için, bu uygulamalar onlara fuzuli bir işmiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

"Satışlarımız genellikle fabrikalara oluyor"

Eskişehir'de, yangın söndürme cihazlarını en çok talep eden kesimin fabrikalar olduğunu vurgulayan Zirek, "Apartmanlar bizim satışlarımızın yalnızca yüzde 10'unu kapsıyor. Satışlarımız daha çok fabrikalara yönelik oluyor. Aslında en fazla satışın apartmanlara olması gerekirken apartmanlarımızın ve yöneticilerimizin ilgisizliği bu tabloyu oluşturuyor" dedi.

"Sadece 550 liraya tüm apartmanın cihaz gereksinimini karşılayabilirsiniz"

Çoğu vatandaşın yangın söndürme cihazlarına maddi olarak ön yargıyla baktığını vurgulayan Ahmet Turan Zirek, "Bir apartmanın tam anlamıyla bu sistemi yerleştirmek istemesi halinde en fazla masrafı 550 lira olur. O kadar büyük bir masraf olmamasına rağmen bu cihazlara yönelik ilgisizlik üzücü. Biz apartmanlara bu cihazların önemini maalesef bir türlü anlatamadık. Bunların 2 yıl garantili olduğunu ve kontrollerinin de ücretsiz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bazen bir apartmanın tüpleri dolduruyoruz, teslim ediyoruz, bir süre sonra gidip baktığımızda tüpü göremiyoruz. Tüpün nerede olduğunu sorunca da bize bir firmanın kendilerine geldiğini ve bunların garantisinin bittiğini söylediklerini ifade ediyorlar. Bu konuda da çok aldatıcı gelişmeler oluyor. Bu cihazların 2 yıl garantisi vardır. Halkımızın bu konuda da bilgi eksikliği var ve bunu değerlendiren bazı kesimler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, yangın ve benzeri vakalara her zaman hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Zirek sözlerini şöyle noktaladı:

"Yangın söndürme cihazı, insanın bir yangın esnasındaki en büyük silahı. Bu her zaman dolu olmalı. Çok ucuz ve kontrolleri ücretsiz. Hayati bir mesele olduğunu asla unutmamalıyız ve en kötü senaryolara her zaman hazırlıklı olmak zorundayız."

26.04.2017 11:12:12 TSI

