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Gönüllü insanlar onlarca fidan dikti

- Gönüllü insanlar, hem fidan dikiyorlar hemde fidanların sulanmasını sağlıyorlar



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde gönüllü insanlar tarafından meralar ve çeşme önleri fidanlar dikilerek yeşilleniyor.

Pazarlar İlçesi Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ali Çelik(52) ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sakinlerinden Mehmet Ali Aktaş(77) ilçedeki hayır işlerinde en önde bulunuyorlar.

Gönüllülük esasına dayanarak yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Köy grup yolu üzerinde bulunan ova harmanı mevkinde yaklaşık 10 bin metre karelik mera alanı çınar ve ıhlamur fidanları dikildi.

Geçen yıllarda meraya su getirerek çeşme yapan gönüllü insanlar bu yılda merayı ağaçlandırıp bu ağaçların sulanması için toprak altına borular döşeyerek çeşmedeki suyu ağaçlara ulaşmasını sağladılar.

Her türlü yardım işlerinde en önde bulunan Mehmet Ali Aktaş, "insanlarının ve doğadaki hayvanların su ihtiyacına cevap verebilmek için gönüllü olarak mahalle muhtarları ile beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizlere maddi ve manevi destek verilmesini bekliyoruz. Özellikle insan gücü olarak yardım bekliyoruz. Ova harmanı mevkisindeki mera alanının insanların daha çok kullanması için geçen yıl su getirerek çeşme yapmıştık. Bu yıl ise meranın devam ettiği yol boyunca çınar ve ıhlamur fidanları diktik. Bu fidanların yazın sıcağına dayana bilmesi için çeşmeden boşa akan suları boru sistemiyle fidanlara ulaştırdık bu alanları insanların piknik alanı gibi kullanmalarını istiyoruz. Bizlere maddi ve manevi olarak destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. (MB-EFE)



26.04.2017 11:14:33 TSI

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