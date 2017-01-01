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Osmanlı Devleti'ndeki dervişler ve sufi çevreler anlatıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından düzenlenen "Dervişler ve Sufi Çevreler" başlıklı konferansta, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Şahin, derviş ve tarikatların Osmanlı Devleti'ndeki yeriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç,Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devleti'nde birçok tarikatın faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Haşim Şahin, bu tarikatlardaki dervişlerin her dönemde etkili olduğunu belirterek tarikat kurucularının ve kendisine bağlı müritlerin savaşlara katılarak fetihlerde önemli yere sahip olduklarını ifade etti.

Osmanlı Devleti'nin; tarikat kurucularına ve şeyhlere ayrıcalık tanıdığını, onları vergilerden muaf tuttuğunu söyleyen Şahin, tarikat müritlerinden bazılarının da devlet yönetiminde önemli görevlere getirildiğini sözlerine ekledi. Konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Doç. Dr. Haşim Şahin katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.

Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Mevlevi Edebiyatı üzerine çalışmalar yaptığını belirterek dervişler ve sufiler söz konusu olduğunda bir takım abartılı konuların da anlatıldığını dile getirdi.Bu abartılardan ve yersiz anlatımlardan etkilenmemek için bilime ve bilim insanlarının çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Genç, davetli konuşmacı Doç. Dr. Haşim Şahin'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek kendisine teşekkür belgesi takdim etti.

(AY)



26.04.2017 11:15:24 TSI

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