26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmanlı Devleti'ndeki dervişler ve sufi çevreler anlatıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:07
Osmanlı Devleti'ndeki dervişler ve sufi çevreler anlatıldı
Osmanlı Devleti'ndeki dervişler ve sufi çevreler anlatıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından düzenlenen "Dervişler ve Sufi Çevreler" başlıklı konferansta, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Şahin, derviş ve tarikatların Osmanlı Devleti'ndeki yeriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç,Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.
Kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devleti'nde birçok tarikatın faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Haşim Şahin, bu tarikatlardaki dervişlerin her dönemde etkili olduğunu belirterek tarikat kurucularının ve kendisine bağlı müritlerin savaşlara katılarak fetihlerde önemli yere sahip olduklarını ifade etti.
Osmanlı Devleti'nin; tarikat kurucularına ve şeyhlere ayrıcalık tanıdığını, onları vergilerden muaf tuttuğunu söyleyen Şahin, tarikat müritlerinden bazılarının da devlet yönetiminde önemli görevlere getirildiğini sözlerine ekledi. Konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Doç. Dr. Haşim Şahin katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.
Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Mevlevi Edebiyatı üzerine çalışmalar yaptığını belirterek dervişler ve sufiler söz konusu olduğunda bir takım abartılı konuların da anlatıldığını dile getirdi.Bu abartılardan ve yersiz anlatımlardan etkilenmemek için bilime ve bilim insanlarının çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Genç, davetli konuşmacı Doç. Dr. Haşim Şahin'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek kendisine teşekkür belgesi takdim etti.
(AY)

26.04.2017 11:15:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Keşir, kaldığı yerden devam
YEREL

KEŞİR, KALDIĞI YERDEN DEVAM
Aykurt, Liman tepe kazılarıyla ilgili önemli tespitlerde bulunuldu
YEREL

AYKURT, LİMAN TEPE KAZILARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİTLERDE BULUNULDU
Sağlıkta alternatif tedaviler konusu önem kazanıyor
YEREL

SAĞLIKTA ALTERNATİF TEDAVİLER KONUSU ÖNEM KAZANIYOR
Düzce Üniversitesi'nde yapı günü etkinliği düzenlendi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPI GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Zirai çalışmalar yapılacak
YEREL

ZİRAİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Orman köylüsünün sorunları konuşuldu
YEREL

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN SORUNLARI KONUŞULDU
Düzce'deki zehirlenme iddiası
YEREL

DÜZCE'DEKİ ZEHİRLENME İDDİASI

İnşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
TMO'nun fındık alımı
YEREL

TMO'NUN FINDIK ALIMI

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden etkileyici bir tiyatro gösterisi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ETKİLEYİCİ BİR TİYATRO GÖSTERİSİ
Tarihi mekanda kitap okudular
YEREL

TARİHİ MEKANDA KİTAP OKUDULAR
Köpek barınağına konulan Pitbull ölü bulundu
YEREL

KÖPEK BARINAĞINA KONULAN PİTBULL ÖLÜ BULUNDU
Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu yapılacak
YEREL

TARİH, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU YAPILACAK
Güneş enerjili aydınlatma sistemleri
YEREL

GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA SİSTEMLERİ
Başkan Keleş yeni nesil otobüsler hakkında bilgi aldı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ YENİ NESİL OTOBÜSLER HAKKINDA BİLGİ ALDI
'Okul için değil hayat için öğrenmeli'
YEREL

'OKUL İÇİN DEĞİL HAYAT İÇİN ÖĞRENMELİ'
Yol onarım çalışmaları hız kazandı
YEREL

YOL ONARIM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı
YEREL

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102. YILI
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!