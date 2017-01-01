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Van'da TEOG sınavı başladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:07
Van'da TEOG sınavı başladı
Van'da TEOG sınavı başladı
- Van'da 24 bin öğrenci 330'u aşkın merkezde sınava giriyor

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2. dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu başladı. Van'da 24 bin öğrenci 330'u aşkın merkezde sınava giriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG sistemi kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu başladı. Türkiye genelinde 1 milyon 185 bin 328 öğrenci bugün başlayan TEOG sınavında ter döküyor. TEOG ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu bugün saat 09.00'da başladı. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılıyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezde 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenleniyor. Bugünkü ilk oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavına girecek. Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk testlerden sorumlu olunacak. Her bir ders için sınav süresi 40 dakika olacak. Saat 12.00'a kadar sürecek olan TEOG sınavının ikinci oturumu ise yarın fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarıyla devam edecek.
Konu ile ilgili açıklama yapan Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 2. TEOG sınavına Van ilinde 24 bin öğrencinin 330'u aşkın merkezde sınava gireceğini belirterek, öğrencilere başarılar diledi. Her sınavın yeni bir başlangıç olduğunu belirten Kırekin, "TEOG sınavına girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar dilerim. Sınavlar engel değil, birer basamaktır. Rabbim bütün öğrencilere zihin açıklığı versin. Öğrencilerimizin güzel sonuçlar almasını temenni ediyorum. Umarım her şey gönüllerince olur.13 ilçemizde sağlıklı bir şekilde sınav yapılacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve aileleri için büyük bir önem taşıyan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ilimizde, huzur ve sükün içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.
(ATL-ŞAK-Y)

26.04.2017 11:15:40 TSI
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