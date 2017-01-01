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Muratpaşa hentbol takımı yarı finalde

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:08
Muratpaşa hentbol takımı yarı finalde
Muratpaşa hentbol takımı yarı finalde

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor, Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılamasında Samsun Gençlik'i farklı yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Samsun Gençlik Spor Kulübü'nü her iki maçta da farkı yenerek yarı finale çıktı. İlk maçta rakibi karşısında 42 - 24'lük bir skor yakalayan Muratpaya Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında 23 sayılık fark yakalayarak karşılaşmadan 41 - 18 galip ayrıldı.
Muratpaşa her iki maçta da elde ettiği farklı skorlarla Türkiye Kupası yarı finale adını yazdırırken rakibi Perşembe günü saat 11.00'de Hentbol Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. Yarı Final maçları 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Antrenör Birol Ünsal, Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde son 5 haftaya girilirken hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa kupaları için ligde iddialarını devam ettiğini söyledi. 6 Mayıs Cumartesi günün Zağnos'la deplasmanda, ligde ilk 5'i ilgilendiren çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Ünsal, "Kupadaki üç muhtemel rakibimiz Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Zağnosspor. Her biri iddialı ve güçlü ekipler. Bizim açımızdan hem kupada hem de ligde devam için en keskin virajlardan birini Mayıs ayının ilk haftasında alacağız. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

26.04.2017 11:16:31 TSI
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