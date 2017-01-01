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Vali Rahmi Doğan, "Katerina Köşkü Butik Otel olacak"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:10
Vali Rahmi Doğan, "Katerina Köşkü Butik Otel olacak"
Vali Rahmi Doğan, "Katerina Köşkü Butik Otel olacak"

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Kültür Bakanlığı'nın Sarıkamış'ta bulunan Katerina Köşkü'nün restorasını yaparak valiliğe devredeceğini belirtti.
Kars Valisi Rahmi Doğan, Katerine Köşkü'nün 50 yataklı Butik Otel olarak kullanılacağını söyledi.
Valilikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğan, "Kültür Bakanlığı Katherina Köşkünü restore edip bize verecek ve bende 50 yataklı kütük otel istedim, Özel İdare olarak oteli biz yaparız dedim. Oradaki proje biliyorsunuz sıkışmış kalmıştı. İhale ettiler, ihale üzerine bir firma almıştı, firma da vazgeçmişti. Ben göreve başladıktan 2 ay sonra Ankara'ya gittiğimde Katherina'ya bakan Genel Müdürlük'ten o görev alındı .Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Orada bulunan Müsteşar Bey benim arkadaşımdır, ben kendisine 'onu restore edin bize verin' önerisinde bulundum" dedi.
Vali Rahmi Doğan, "Başka türlü insanların, yatırımcıların oraya gelme şansı yok. Onlar da onun üzerine Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Katherina'yı devrettiler, devir işlemleri gerçekleşti. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü onun restorasyonunu yapacak, yaptıktan sonra da bize devredecek, Valiliğe devredecek. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Katherina'yı ve benim istediğim 50 yataklı kütük oteli otel olarak kullanacağız. Yan tarafta bulunan öteki binayı ise kafeterya olarak planlıyoruz. Ama tabi bunlar hemen öyle birden olacak işler değil, oranın restorasyonuna bugün başlasanız nereden baksanız 2-3 yılda restore edersiniz. Ama biz oraya şuanda güvenlikçi koyduk. Güvenlikçiler bekliyor, başına bir iş gelmesinden korktuğumuz için orası 7/24 güvenlik altında olacak" dedi.
(IÇ-Y)

26.04.2017 11:18:00 TSI
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