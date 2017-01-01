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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars İl Meclisi Kızılaya kan bağışında bulunacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:10
Kars İl Meclisi Kızılaya kan bağışında bulunacak

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars İl Meclis Başkanı Burhan Alibeyoğlu, üniversite öğrencileriyle birlikte Kızılay Kan Merkezi'ne toplu kan bağışında bulunacaklarını belirtti.
Kars İl Meclisi Başkanı Burhan Alibeyoğlu ve Kafkas Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Murat Erben'in ortaklaşa başlattıkları "Kahramanın Olur musun" kampanyası kapsamında Türk Kızılayı'na 28 Nisan 2017 tarihinde toplu kan bağışında bulunacak.
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kan bağışına türm üniversite öğrencileri davet edildi.
(IÇ-Y)

26.04.2017 11:18:13 TSI
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