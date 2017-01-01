26 NİSAN 2017
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Anbar'da 260 dairelik konutların temeli 28 Nisan günü atılacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:10
Anbar'da 260 dairelik konutların temeli 28 Nisan günü atılacak
Anbar'da 260 dairelik konutların temeli 28 Nisan günü atılacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulaması kapsamında Anbar bölgesinde 260 dairelik sosyal konutların temelinin 28 Nisan 2017 Cuma günü saat 13.30'da düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE BAŞARININ SIRRI
Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirmede SOSYAL KONUTLARIN büyük payı ve önemi olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "En önemli unsur mülkiyet ve evdir. SOSYAL KONUTLAR Melikgazi Belediyesinin âdete en önemli hizmetidir. Üstelik sosyal konutlarımız seçeneklidir. 5 ile 10 katlı, asansörlü, kaloriferli gibi seçenekler çok cazip gelmektedir. Mülkünü bir anda hazır oturulacak bir veya birkaç daire ile MÜLK değişmenin gerçeği bu projenin temelini oluşturmaktadır. Sonuçta 1994 yılında başlatılan ve bugün bütün hızı ile devam eden modern yapılaşma Melikgazi İlçesinin Referans Belediye olarak anılmasına ve bilinmesine neden olmuş ve sonuçta Kayserimiz kazanmıştır. Bu amaç ile 4400'den fazla sosyal konut yaptırıldığı gibi, TOKi konutlarından da bu amaç ile kullanılmak daire satın alınmıştır. Anbar Mahallesinde temeli atılacak Kentsel Dönüşüm projesi kapsamındaki sosyal konutlar 8 bloktan oluşmakta olup 260 daire inşa edilecektir" dedi.
Anbar mahallesi Erdek Caddesi yapımı gerçekleştirilecek olan ve 8 bloktan oluşan 260 dairelik sosyal konutlar ile kentsel dönüşüm için bir çalışmanın yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, temel atma törenine tüm halkımızın davetli olduğunu sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

26.04.2017 11:18:50 TSI
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