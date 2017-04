YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Halk Müziği Korosu İzmitlilerle buluştu

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu yılın ilk konserini verdi.

Şef Kenan Serhat İnce yönetimindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosunun Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki konserini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile Başkan Yardımcısı Güray Oruç da takip etti. Kocaeli'nde ilk olan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Gençlik Korosu yaklaşık 2 saat sürdü. Koroda eski dizi ve Türk filmleri türküler çalınırken vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Koroyla birlikte Türkü söyleyen Başkan Doğan, yaptığı konuşmada" Sanatın her dalı ayrı bir tat ayrı bir lezzet. Sanat, yaşamımıza ayrı bir heyecan ayrı bir ufuk katıyor. İzmit'te sanat var sloganımızla bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizin Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği ile ilgilenmeleri bizi ayrı mutlu ediyor. Sanatın her dalı farklı güzellikler sunar. Şehrimizde sürekli sanat olsun, halkımız sanatla iç içe olsun, sanat İzmit'te doyasıya yaşansın istiyoruz. Bunun için de her zaman sanata ve sanatçıya sahip çıkıp destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğan, konser sonunda şef Serhat İnce'ye çiçek vererek teşekkür etti.

