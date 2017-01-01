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Kızılarık'a yer altı konteyneri



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde ilk yeraltı asansörlü çöp konteyner sisteminin montajını tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, 2 bin 500'ün üzerinde çöp konteynerini yer altına aldığı 640 noktaya bir yenisini daha ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılarık Mahallesi'nde ilk yeraltı asansörlü çöp konteyner sisteminin montajını tamamladı. Mahallenin ilk otomatik çöp konteynerleri Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu bölgeye hizmet edecek bir noktaya yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi, bölgede imar plan çalışmalarını tamamlanmasıyla birlikte mahalledeki çöp konteynerlerinin en az yüzde 60'ını yeraltına almayı hedefliyor. Bununla birlikte mahalleye 1 spor salonu ve kapalı yüzme havuzu yapılması yönünde proje çalışmaları da devam ederken Kızılarık'ta Ümit Uysal'ın belediye başkanlığı döneminde 6 bin 693 ton asfalt, 13 bin 943 metrekare yeşil alan çalışması da gerçekleştirildi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.04.2017 11:20:57 TSI

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