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Sağlıkta alternatif tedaviler konusu önem kazanıyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda alternatif tedavi çalışmaları kapsamında düzenlenen programda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Alver "Larva Debritman Tedavisi (Maggot Tedavi)" ve "Hirudoterapi" başlıklarında bir sunum gerçekleştirdi.

Programa; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken ve sağlık çalışanları katıldı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesinde pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi'nin sağlık ve çevre alanlarındaki çalışmalarına da katkı sağlayan programda, Doç. Dr. Oktay Alver, Lucilia Sericata sineğinin steril hale getirilmiş larvalarının kronik yaraların tedavisinde kullanılması ile ilgili bilgiler paylaşarak tedavide izlenmesi gereken yollardan söz etti.

Bu tedavi yöntemlerinin son dönemlerde gündemde yer aldığını belirten Doç. Dr. Oktay Alver, tedavide kullanılan sineklerin yetiştirilmesi ve sağlık alanına uygulanmasıyla ilgili önemli bilgiler aktardı. Bu tedavi ile dünyada 20 ülkede 12 laboratuvar ile yaklaşık 50 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini söyleyen Doç. Dr. Alver, Türkiye'de isebu yöntemin ilk kez 2002 yılında GATA'da uygulandığını sözlerine ekledi. Tedavi ile diyabet ülserleri, venöz ülserleri, iyileşmeyen yaralar ve travmatik yaraların kısa sürede iyileştiğini dile getiren Doç. Dr. Oktay Alver, bu tedavi yönteminin en önemli avantajını, insan sağlığına zarar vermemesi, basit bir işlem olması ve çok kısa sürmesi şeklinde açıklayarak sözlerini sonlandırdı.

(AY)



26.04.2017 11:21:46 TSI

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