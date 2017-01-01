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Pazaryeri'nde 7. Çocuk Şenliği başladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Çocuk Meclisi tarafından bu yıl 7'incisini düzenlenen Çocuk Şenliği kortej yürüyüşü ile başladı.

7. Çocuk Şenliği açılışı kapsamında İmam Hatip Ortaokulu önünde başlayan kortej yürüyüşüne, Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sivil toplum temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çarşı Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşü sonrası bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hava şartları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız çocuk şenliğimizin startını kortej yürüyüşüyle verdiklerini belirtti. Yalçın, "Çocuklarımızı çok seviyoruz. Aydınlık geleceğimizin filizleri milletimizin umut çiçekleri çocuklarımız için düzenlediğimiz 7. Çocuk Şenliği programında çocuklarımızla birlikte eğlendik" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Yalçın, kurulan eğlence parkurlarında vakit geçirerek, çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtıldı.

(CKT-MET-Y)



26.04.2017 11:28:14 TSI

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