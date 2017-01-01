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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da TEOG heyecanı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:22
Samsun'da TEOG heyecanı
Samsun'da TEOG heyecanı
- 19 bin öğrenci TEOG sınavında ter döküyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 19 bin 8. sınıf öğrencisi ter döküyor.
İkinci dönem merkezi ortak sınavlar bugün ve yarın olarak iki gün sürecek. Sınavlara Samsun'dan yaklaşık 19 bin öğrencinin katılacağı öngörülüyor. Sınavlar, Samsun'da 288 okulda yapılıyor. Sınavın oturumları, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de yapılıyor. Bugün birinci oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 27 Nisan Perşembe günkü ikinci oturumda ise fen bilimleri, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Müdürden ziyaret
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, TEOG sınava girecek öğrencilerin ve velilerin heyecanını paylaştı. Sınav öncesi Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulunda öğrenci ve velileriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, sınava girecek öğrenciler ve velilerle görüştü. Coşkun Esen, öğrencilere başarılar diledi. Sınav öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kategorisinde Türkiye 1. si olan 'Adım Adım Başarı' projesiyle ortak sınavlardan önce sınavlara girecek öğrencilerimizin bulunduğu okullarımızda yılbaşından bu yana her ay kazanım değerlendirme sınavları yaptık. Sonuçlar analiz edilerek öğrencilerimizin hangi konularda eksikliklerinin bulunduğunu tespit edildi. Eksik olunan konularda öğrencilerimiz konuları tekrar gözden geçirdiler. İlimizdeki akademik başarıyı artıracağız" dedi.
(SAM-SLH-Y)

26.04.2017 11:30:44 TSI
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