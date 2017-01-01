YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Sacit Güleç, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde göreve başladı

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Sacit Güleç, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde göreve başladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anestezi ve Reanimasyon, Algoloji (Ağrı Tedavisi) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sacit Güleç'in, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde yarı zamanlı hasta kabulüne başladığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde Algoloji Uzmanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Sacit Güleç 1963 Ankara doğumlu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göreve başlayan Prof. Dr. Sacit Güleç 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı ve 1999 yılında Texas Tech. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde "Ağrı Tedavisi (Algoloji)" eğitimi aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 1997 yılında doçent, 2003 yılında prof. dr. ünvanını alan Prof. Dr. Sacit Güleç 1994 yılından bu yana aynı üniversitede Algoloji Bilim Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Akut ağrı kontrolü, baş ağrıları, yüz ağrıları, kronik ağrı, bel ağrıları pelvik ve onkolojik ağrılar konularında pek çok bilimsel çalışması bulunan Prof. Dr. Sacit Güleç hafta içi 17.00-20.00, cumartesi günleri ise 08.00-14.00 saatleri arasında Acıbadem Eskişehir Hastanesi Algoloji Bölümü'nde hasta kabulüne başladığı açıklandı

(İHA-MET-Y)



26.04.2017 11:31:16 TSI

NNNN

