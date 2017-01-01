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Malazgirt'e tiyatro gösterisi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:23
Malazgirt'e tiyatro gösterisi
Malazgirt'e tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, İzmir Yel Değirmeni Tiyatro Topluluğu tarafından 'Sit Orman Dortu' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın daveti üzerine İzmir'den Malazgirt'te gelen Yel Değirmeni Tiyatro Topluluğu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün konferans salonunda oyununu sahneledi. İlçeye kültürel anlamda yaptığı hizmetleri devam ettireceğini ifade eden Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, tek amaçlarının ilçedeki çocukların kültürel faaliyetlerden uzak kalmaması olduğunu söyledi. Tiyatro sanatının önemine vurgu yapan Başkan Vekili Kırlı, "Bir toplumun kültürel kimliğinin gelişiminde sanatın katkısı inkâr edilemez. Milli ve manevi değerlerimizin birikimini yaşatmak ve geleceğe taşımak için çabalayan bir güçtür sanat. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tiyatro sanatı ile tanışması, bir sanat etkinliği içinde kendini diğer insanları ve çevresini daha iyi tanıması tiyatro sanatı ile tanışarak bu sanatın zenginliklerinden pay alması, ortak çalışma ve üretmeyi öğrenmesi, kendine olan güvenin artması gibi eğitsel boyutları vardır. Tiyatro kültürü, gelişmiş bir toplumda kendini başkasının yerine koyarak düşünme kültürünü geliştirir. Tiyatro, çocuklarımızın gelişmişlik düzeyine erişmeleri için yararlıdır. Bu nedenle tiyatro kültürünün benimsenmesi, çocuklarımızın yaşamını sanatlaştırabilmesi açısından da vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Bu projeyle, bugüne kadar hiç tiyatro izlememiş çocuklarımızın ayağına tiyatroyu getirerek tanıştırıyoruz ve çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Türk toplumunun yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yüceltmek, Türkçeyi en güzel şekilde seslendirmek, Türk kültürünü besleyerek, temel değerler üzerinde doğru yargılara varmasını sağlamak, sanat ve estetik duygusunu geliştirmek biz sanatçıların en temel vazifesidir" şeklinde konuştu.
İlgiyle izlenen oyun sonunda, izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı. Malazgirt Belediyesi sponsorluğunda oyunlarını sahneleyen Yel Değirmeni Tiyatro Topluluğu oyuncularına Malazgirt Belediyesi adına Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya çiçek vererek teşekkür etti.
(VE-ŞAK-Y)

26.04.2017 11:31:19 TSI
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