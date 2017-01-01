26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Koyulhisar'da Gönelli Deresi'nin ıslah çalışması başladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:24
Koyulhisar'da Gönelli Deresi'nin ıslah çalışması başladı
Koyulhisar'da Gönelli Deresi'nin ıslah çalışması başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Arısal
SİVAS (İHA) - Koyulhisar Belediyesi Gönelli Deresi'nin ıslah çalışması başladı.
Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli Devlet Su İşleri ile görüşmelerin ardından ıslah çalışmalarına başlandığını söyledi. 1980 yılında derenin bir kısmının ıslah edildiğini ifade eden Epsileli futbol sahasının olduğu kısımda ıslah çalışmaları yapılmadığını bundan dolayı da 375 metre uzunluğunda 2 buçuk metre yüksekliğinde taş duvarlar örülerek derenin ıslahının yapıldığını belirtti.
Epsileli,"Dere ıslahının yapılmasının ardından iki tarafından yol çalışması yapılacak. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde bize destek olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a ve emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.
(UY-Y-)

26.04.2017 11:33:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

SİVAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ/PDY davası
YEREL

SİVAS'TA 18 SANIKLI FETÖ/PDY DAVASI
Sivasspor'a kadın desteği
YEREL

SİVASSPOR'A KADIN DESTEĞİ
Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek
YEREL

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERARASI GÜREŞ ŞAMPİYONASI SİVAS'TA DÜZENLENECEK
Sivasspor, Giresunspor maçını taraftarlar 2 liraya izleyecek
YEREL

SİVASSPOR, GİRESUNSPOR MAÇINI TARAFTARLAR 2 LİRAYA İZLEYECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!