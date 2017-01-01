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Koyulhisar'da Gönelli Deresi'nin ıslah çalışması başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Arısal

SİVAS (İHA) - Koyulhisar Belediyesi Gönelli Deresi'nin ıslah çalışması başladı.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli Devlet Su İşleri ile görüşmelerin ardından ıslah çalışmalarına başlandığını söyledi. 1980 yılında derenin bir kısmının ıslah edildiğini ifade eden Epsileli futbol sahasının olduğu kısımda ıslah çalışmaları yapılmadığını bundan dolayı da 375 metre uzunluğunda 2 buçuk metre yüksekliğinde taş duvarlar örülerek derenin ıslahının yapıldığını belirtti.

Epsileli,"Dere ıslahının yapılmasının ardından iki tarafından yol çalışması yapılacak. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde bize destek olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a ve emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

(UY-Y-)



26.04.2017 11:33:00 TSI

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