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Mardin'de patlayıcı ve mühimmat bulundu



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin kırsalında devam eden operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının merkez ve kırsalda yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda, 12 kilogramlık 3 tüp içerisinde el yapımı patlayıcı, 4 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 5 roketatar, 175 kilogram patlayıcı, uzun namlulu silahlara ait 120 fişek, sırt çantası, el telsizi, frekans bozucu cihaz, radyo, fotoğraf makinesi, 4 dürbün ve 5 uyku tulumu ele geçirildi.

(MSK-MP-Y)



26.04.2017 11:34:41 TSI

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