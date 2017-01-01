Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Göğebakan'a ziyaret
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ERZURUM (İHA) - Hak-İş Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ı makamında ziyaret etti.
1 Mayıs İşci Bayramının bu yıl Erzurum'da düzenlenecek olması nedeniyle kente gelen Hak-İş Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, Baro Başkanı Talat Göğebakan'ı ziyaret etti. Başkan Göğebakan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Arslan, her yıl yaşanan Taksim tartışmalarını Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için her yıl başka bir ilde 1 Mayıs kutlamalarını yaptıklarını söyledi. Bu yıl ki 1 Mayıs kutlamalarını Erzurum'da gerçekleştireceklerini vurgulayan Arslan, "Halaylarımızla, türkülerimizle, folklorümüzle, ciritimizle, mehterimizle hakikaten farklı bir 1 Mayıs'ı hep birlikte yaşayacağız" dedi
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, tüm işçilerin bayramını kutladı.
(ERZ-AT-Y)
26.04.2017 11:37:35 TSI
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