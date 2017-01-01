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Adilcevaz'da üniversite öğrencileri fidan dikti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:30
Adilcevaz'da üniversite öğrencileri fidan dikti
Adilcevaz'da üniversite öğrencileri fidan dikti

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu personeli ve öğrencileri okul bahçesine aşılı ceviz fidanları dikti.
Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman'ın da katıldığı fidan dikimi etkinliğinde, üniversite öğrencileri 10 dönümlük arazide 250 adet aşılı Adilcevaz ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu. Kaymakam Arif Karaman, son günlerde ilçede yapılan ağaçlandırma çalışmalarının sevindirici olduğunu belirterek, dikimi yapılan fidanların ise aşılı ceviz fidanlarından olmasının ilçede başlatılan ceviz fidanlarını arttırmaya yönelik önemli katkılar sağladığını dile getirdi.
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik ise, okul bahçesinde ağaçlandırma çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Kaymakamlığımız tarafından okulumuza verilen 250 adet aşılı ceviz fidanlarını sayın Kaymakamımızın da katılımıyla öğrencilerimizle birlikte toprakla buluşturduk. İnşallah bu sayede okulumuz çevresi daha da yeşil bir hale gelecektir. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde aynı zamanda hem gelecek nesillerimize yeşil bir çevre bırakmış olacağız, hem de öğrencilerimiz diktikleri fidanlarla birer hatıra bırakmış oldular. Okulumuz bünyesinde ceviz bahçesinin oluşturulmasına katkı sağlayan sayın Kaymakamımız başta olmak üzere okulumuz personeline, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(ÖB-ŞAK-Y)

26.04.2017 11:39:07 TSI
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