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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 2 ödül

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:31
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 2 ödül
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 2 ödül

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2016 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması sonuçlandı. Yarışmada İhlas Haber Ajansı 2 ödüle layık görüldü.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan jüri 61 eseri titizlikle inceleyerek ödüle layık gazetecileri ve eserlerini belirledi. Spor fotoğrafı dalında 'Gol Sevinci' isimli fotoğrafı ile İHA Trabzon muhabiri Ozan Köse başarı, 'Park tartışması' isimli görüntüsü ile de Bekir Koca görüntü dalında mansiyon ödülü kazandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Alay Komutanı Okçin Akşit katıldı. Düzenlenen törende Ozan Köse'nin ödülünü Trabzonspor Yönelim Kurulu Ali Rıza Egemen verirken, Bekir Koca ödülünü TGC eski başkanlarından Turgut Özdemir'in elinden aldı.
(BK-ÖS-Y)

26.04.2017 11:39:39 TSI
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