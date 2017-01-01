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TYB Erzurum Şubesi'nden anlamlı program



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Atatürk Üniversitesi ile birlikte düzenlenen "Resimlerle Geldik Sana Efendim" temalı program büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi Kültür Sitesi Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen programda resim sergisi, TRT Erzurum Radyosu Çocuk korosu ve şairler katılımcılara duygu dolu anlar yaşattılar.

Atatürk Üniversitesi, TRT Erzurum İl Müdürlüğü ve TYB Erzurum Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği programda Hz Muhammed'e duyulan özlem, çiçekler, şiirler ve ilahilerle dile getirildi. Yaptıkları resimlerle programa renk katan Zülküf Sümbül ve Derya Erkut 40 ayrı çiçeği resimlediler.

M.Yaşar Genç'in kaleme aldığı şiirlerle süslenen tablolardan oluşan serginin açılışı da yapıldı. Serginin açılışını Erzurum İl Müftüsü Hasan Sula, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nihat Yatkın birlikte yaptılar.

M.Yaşar Genç, ressamlar Zülküf Sümbül ve Derya Erkut'un anlatımı ile gezilen sergiden sonra salon programı başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sunumda; İsmail Bingöl ve Mehmet Yaşar Genç kendi şiirlerini okuyarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattılar.

TRT Erzurum Radyosu Çocuk Korosu'na ve koro şefi Yıldız Demirkol Savaş; okudukları ilahilerle Erzurum'da bir ilke daha imza atmış oldular.

Atatatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nihat Yatkın, Erzurum İl Müftüsü Hasan Sula, Genel Sekreter Remzi Şahin, Halkbank Bölge Müdürü Hanifi Özünal; Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A.Mustafa Güvenli, STK Başkan ve temsilcileri ile öğrencilerin ilgi gösterdiği program plaket takdimi ile son buldu.

(ERZ-AT-Y)



26.04.2017 11:46:08 TSI

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