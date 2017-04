YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınordu'dan Şarkiye Mahallesi'ne neşter

Altınordu'dan Şarkiye Mahallesi'ne neşter



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, alt yapı çalışmalarının son aşamaya geldiği Şarkiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehrin dört tarafında yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Engin Tekintaş'ı Şarkiye Mahallesi ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Yılların getirdiği sorunları bir anda çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Yapılan çalışma kalıcı bir çalışma. Ekiplerimiz yıllardan beri yapılmamış alt yapı çalışmasını mahallemizde bitirmek üzere. Çalışmalar bitirildiğinde Şarkiye Mahallemiz hem üst yapı hem de alt yapı çalışmaları ile ilçemizin örnek mahallelerinden birisi haline gelecek. Şu an ekiplerimiz yağmur suyu hattı çalışmasını gerçekleştiriyor. Bu çalışma kısa bir süre içinde bitecek ve ardından hem sıcak asfalt hem de baskı beton kaldırım çalışması ile Şarkiye Mahallemizi en modern mahallelerimizden birisi haline getirmiş olacağız" dedi.

Şarkiye Mahallesi'nin her yağmur yağdığında sorunlu bir mahalle olmaktan çıkartacak olan yağmur suyu hattının yeni baştan ele alındığını ifade eden Başkan Engin Tekintaş, "Yılların yükünü mahallemizin üzerinden alıyoruz. Mahallemizin alt yapısını tamamen değiştirdik. Şu an bin 950 metre uzunluğunda yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Bu çalışma mahallemizin bütün sorununu kökten çözüme kavuşturan bir çalışma olacak. Ekiplerimiz şuan son aşama olan yağmur suyu hattı için gece gündüz çalışıyorlar. İnanıyorum ki bu çalışma bitirildiğinde mahallemizde yağmur suyu sıkıntısı kalmayacak. Mahallemizin adı artık sel ya da su taşmaları ile anılmayacak" diye konuştu.

Başkan Tekintaş, Şarkiye Mahallesi'nde toplam 3 bin 650 metre uzunluğunda sıcak asfalt, 5 bin 500 metrekare de baskı beton kaldırım çalışması hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(MAK-SLH-Y)



26.04.2017 11:48:59 TSI

NNNN