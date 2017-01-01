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Develi'de Trafik Haftası toplantısı yapıldı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Kaymakam Murat Duru başkanlığında Trafik Haftası kutlama planlama toplantısı yapıldı.

Murat Duru Başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Mardar, Emniyet Amiri Volkan Barış Vardar, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Müftü Zekeriya Koçak ve kurum müdürleri katıldı. Kaymakam Murat Duru toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "06-14 Mayıs tarihleri arasında kutlayacağımız Trafik Haftası Kutlama planlamasını başkanlığımda Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Jandarma Komutanı Mustafa Mandar, Emniyet Amiri Volkan Barış Salgar, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Müftü Zekeriya Koçak, Karayolları Şefi Oğuz Gündoğ, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Sarıkaya ile beraber gerçekleştirdik. Hayatımızın en önemli gerçekliklerinden biri elbete ki trafik. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarmak demek ve kendimize saygı demek. Trafik Haftasını kazaları azaltmak, can ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlamak amacıyla içeriği oldukça dolu ve zengin programla ilçemizde 8 Mayıs'ta kutlayacağız inşallah" dedi.

(TB-AÖ-Y)



26.04.2017 11:49:27 TSI

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