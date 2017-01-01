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Gso Makine Metal Kümesi Urge Heyeti Almanya'da

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:42
Gso Makine Metal Kümesi Urge Heyeti Almanya'da
Gso Makine Metal Kümesi Urge Heyeti Almanya'da

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) konulu tebliğ kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Makine Metal Kümesi heyeti, Hannover Messe Teknoloji ve Sanayi Fuarı'na ticari heyet düzenledi.
Almanya'da düzenlenen ve Dünya'nın önemli ticari fuarlarından birisi olan Hannover Messe, 24 Nisan 2017'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda Gaziantep'in sanayi ve ticari yapısını tanıtan GSO heyeti,ayrıca makine ve metal sektöründeki son teknolojik gelişmeleri yerinde görme fırsatı buldu. Fuarda Makine Metal kümesi heyetine, Enterprise Europe Network,partneri olarak özel ikili iş görüşmelerinde gerçekleştirdi. GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, sanayicilerin ihracatta yeni yollar keşfetme noktasında bu tür fuarlara katılımın önemli olduğunu belirterek, ihracatı artırmak ve yeni pazarlara girerek uluslararası rekabet gücünü geliştirebilmek için hedef odaklı adımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Göncü, "Bu ihtiyaç kapsamında bir araya gelen Makine- Metal kümesi URGE heyeti firmalarımız, Dünya'nın önemli ticari fuarlarından Hannover Messe Teknoloji ve Sanayi Fuarında yer alarak alanlarında son teknoloji ürünlerini ve yenilikleri inceledi. Firmalarımız, URGE projesiyle uluslararası pazarlara girmek ve rekabet gücünü artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirliyorlar. Daha sonra firmalar gereken somut adımları atabilme imkanı buluyorlar. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretme ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturma imkanı da bulabiliyor" dedi.
URGE projesinde yer alan firmaların, birçok konuda eğitim ve danışmanlık programlarından faydalanabildiklerini kaydeden Göncü, "GSO olarak bundan önce gerçekleştirdiğimiz URGE projelerimiz, bundan sonra da diğer sektörlerde hız kesmeden devam edecek. Gaziantep'in ve Türkiye'nin ihracatını arttırmak ve daha fazla büyümesini sağlamak için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
GSO UR-GE Projesi
UR-GE Makine Metal Kümesi Projesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu tebliğ uyarınca Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor.
GSO'nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyor.
(SD-Y)

26.04.2017 11:51:27 TSI
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