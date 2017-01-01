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Dutluca turizme açılıyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Körfeze kuşbakışı manzarası ile dikkat çeken Dutluca Mahallesi turizme açılıyor. Mahallede ev yapan vatandaşlar tanıtıma katkı sağlarken, tur operatörleri de mahalleyi ziyaret etmeye başladı.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, mahallenin Deliktaş kaya sunağı yanına kafeterya sözü verirken, son günlerde mahalleye gelip gidenlerin sayısında da artış oldu. İzmir'den gelen turizmci Rıza Gürbüz, Dutluca da inceleme yaparken, yörenin turizme çok uygun olduğunu söyledi. Önümüzdeki aylarda kafile getireceğini anlatan Rıza Gürbüz, "Dutluca'ya ilk kez geliyorum. Burasını çok beğendim. Edremit Körfezini kuşbakışı gören bir yer. İnsanların burasını görmelerini istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım" dedi.

(FT-EME)



26.04.2017 11:52:36 TSI

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