26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üniversiteli öğrencilerin 'doğa ve hayvan' sevgisi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:44
Üniversiteli öğrencilerin 'doğa ve hayvan' sevgisi
Üniversiteli öğrencilerin 'doğa ve hayvan' sevgisi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Adana İl Müdürlüğüne bağlı Sümer Yurdu'nda barınan üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına su ve yemek artıkları verdi. Doğadaki çöpleri de toplayarak mesire alanlarını temizledi.
KYK Adana İl Müdürlüğüne bağlı Sümer Yurdu öğrencileri, yurt yemekhanesindeki yenmeyen ekmekler, et kemik artıklarının israf olmayıp sokak hayvanlarına yiyecek olmasını sağlamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.
Birçok noktaya yemek, su ve et bırakan yurt öğrencileri etkinlik sonunda mesire alanlarındaki çöpleri de toplayarak çevrenin temizlenmesine ayrıca katkı sağladılar.
KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, "Sümer öğrencilerinin düzenlediği bu etkinliği, doğa hayvan ve çevre sevgisi adına bir farkındalık oluşturma zarfında son derece anlamlı buluyorum. Bu bağlamda öğrencilerimizin örnek davranışlarını kutluyor ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(ELF-Y)

26.04.2017 11:52:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yerköprü'de çevre temizliği
YEREL

YERKÖPRÜ'DE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
YEREL

ADANA'DA SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU

Adana'da zabıtadan &quot;Arapça tabela&quot; operasyonu
YEREL

ADANA'DA ZABITADAN "ARAPÇA TABELA" OPERASYONU
Kentsel dönüşüm projesinde ilk imzalar atıldı
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE İLK İMZALAR ATILDI
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU
GÜNCELLEME - Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın göle atladığı iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞAN GENÇ KIZIN GÖLE ATLADIĞI İDDİASI
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın göle atladığı iddiası
YEREL

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞAN GENÇ KIZIN GÖLE ATLADIĞI İDDİASI
Aktif Bank Adana'da şube açtı
YEREL

AKTİF BANK ADANA'DA ŞUBE AÇTI

Tavandan kopan beton parçası bebeği yaraladı
YEREL

TAVANDAN KOPAN BETON PARÇASI BEBEĞİ YARALADI

İmeceyi resimlerinde anlattılar
YEREL

İMECEYİ RESİMLERİNDE ANLATTILAR

Adana'da işçi servisleri çarpıştı: 6 yaralı
YEREL

ADANA'DA İŞÇİ SERVİSLERİ ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Adana'da helikopter destekli asayiş uygulaması
YEREL

ADANA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI
Kozan'da &quot;Uluslararası İmece Usülü&quot; resim sergisi
YEREL

KOZAN'DA "ULUSLARARASI İMECE USÜLÜ" RESİM SERGİSİ
Yüreğir'de kadınlarla bahar temizliği
YEREL

YÜREĞİR'DE KADINLARLA BAHAR TEMİZLİĞİ
Hurda yüklü tırla kaçak sigara sevkiyatı
YEREL

HURDA YÜKLÜ TIRLA KAÇAK SİGARA SEVKİYATI
Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Eğitim-Bir-Sen, üyelerine avukatlık desteği de verecek
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN, ÜYELERİNE AVUKATLIK DESTEĞİ DE VERECEK
Terör örgütü propagandasına hapis
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS
Spor lisesi öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Çocuk parkında uyuşturucu madde bulundu
YEREL

ÇOCUK PARKINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Hükümlülerin ektiği buğdaylar başak verdi
YEREL

HÜKÜMLÜLERİN EKTİĞİ BUĞDAYLAR BAŞAK VERDİ
Türkiye Zumba Team heyecanı Adana'da
YEREL

TÜRKİYE ZUMBA TEAM HEYECANI ADANA'DA
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!