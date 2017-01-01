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Müsteşar Yardımcısı Nogay Vali Toprak'ı ziyaret etti



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MALATYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, Elazığ Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Şevket Bozdağ, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Meteoroloji 13. Bölge Müdür Vekili Taner Erdoğan ile birlikte Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Toprak, ziyarette Müsteşar Yardımcısı Nogay'a bilgiler verdi.

Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay ise, memleketi Malatya'ya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Vali Toprak'a Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun selamlarını iletti. Müsteşar Yardımcısı Nogay, bölge illerine çalışma ziyaretinde bulunduğunu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2017 yılı yatırımları ve bölge illerindeki bakanlıklar ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nogay, Belediyeler ve Sulama Birlikleri ile toplantılar gerçekleştirerek sulama konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını, Malatya'da da bu amaçla bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

(BT-SD-Y)



26.04.2017 11:54:32 TSI

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