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Tapudaki indirim gayrimenkul sektörünü canlandırdı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Konut satışlarında yapılan tapu harcı indirimleri hem müteahhitleri hem de alıcıları sevindirdi. Gayrimenkulcu.com Karadeniz Bölge Müdürü Muhammed Tuğ, 30 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek olan tapu indirimin büyük fırsat olduğunu söyledi.

Devletin gayrimenkul sektörü konusunda attığı adımları çok olumlu bulduğunu belirten Tuğ, "2016 yılının son çeyreğinden itibaren alınan tedbirler gayrimenkul sektörünün hareketlenmesini sağladı. Geçmişte binde 20 olarak ödenen tapu harcı, 30 Eylül 2017 tarihine kadar binde 15 olarak ödenecek. Basit bir hesapla 200 bin TL'lik ev alan bir vatandaş, 4 bin TL tapu harcı yerine 3 bin TL harç ödeyecek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 1 milyon 341 bin 453 adet konut satışıyla tarihi rekorun kırıldığı 2016'da, belediyeler tarafından yaklaşık 1 milyon konuta yapım ruhsatı verildiğini söyleyen Tuğ, "Son dört yıllık konut stoku ise 685 bin 360 oldu. Getirilen avantaj, gayrimenkul stokunun eritilmesi yolunda da atılmış önemli bir adımdır. Hükümetimizin verdiği destek ile 2017 yılı sektörümüz için güzel gelişmelerle başladı ve devam ediyor. Tüm yatırımcılar için önem taşıyan ve satış değerinin yaklaşık yüzde 4'ünü bulan tapu harçlarının indirilmesi sektörümüze ivme kazandıracak önemli bir konu. 30 Eylül'e kadar geçerli olacak indirim teşviki ile yatırımcılar konut alım kararlarını hızlandıracaklardır" dedi.

(CGR-Y)



26.04.2017 11:55:04 TSI

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