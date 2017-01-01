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Tanyol: "Şair olmak benim kaderimdi"



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla okurlarıyla buluşan Tuğrul Tanyol, "Şair olmak benim kaderimdi" dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün düzenlediği "Şairin Şiir Evreni" programında, 1980 kuşağı Türk şiirinin öncülerinden biri olan Tuğrul Tanyol okurlarıyla buluştu. Cenk Gündoğdu'nun sorularını cevaplandıran Tanyol, şair bir baba ve şiir dünyasından insanlar arasında büyüdüğü için şair olduğunu söyledi. Tanyol, "Sloganla şiir yazılmaz. Slogan düşüncenin ifadesidir. Yazı yazdıkça yazarsınız. Ara verirseniz yazacak bir şey bulamaz hale gelirsiniz. Şiir sanattır ve güzel olmak zorundadır. Ben slogan ve angaje şiire karşıyım. Orhan Veli'nin sadeliğine hep hayranlık duymuşumdur. Yazdıkça ben de şiirlerimde sadeleşmeyi yakaladım" diye konuştu.

Topluluk karşısında şiir okumayı sevmediğini kaydeden Tanyol, "Burada kitabımdan şiir okuyacağım. Ama bu hayatımda ikinci kez kalabalığa karşı şiir okumamdır" diyerek, "Toplu Şiirler" ve yeni çıkacak olan "Ansızın Yaz" adlı kitaplarından şiirler okudu.

(MŞ)



26.04.2017 11:56:05 TSI

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