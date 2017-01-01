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Konya'nın savunma ve havacılık sanayindeki tüm potansiyeli harekete geçecek

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:48
Konya'nın savunma ve havacılık sanayindeki tüm potansiyeli harekete geçecek
Konya'nın savunma ve havacılık sanayindeki tüm potansiyeli harekete geçecek

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi tamamlandı.
Ana sanayi ve Konyalı savunma sanayi üreticilerini buluşturan, yerli yapım silah ve savunma sistemlerinin de sergilendiği zirvede, 200'e yakın ikili iş görüşmesi de yapıldı. Programı değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri programımızı Konya adına önemli kazanımlarla, başarılı bir şekilde tamamladık" dedi. 28 firmanın da stant açarak ürünlerini sergilediği zirvenin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Kütükcü, KSO olarak program kapsamında 200'e yakın ikili iş görüşmesi düzenledikleri bilgisini paylaşarak, "İkili iş görüşmelerinin yanı sıra ana sanayi üreticilerimize, Konya merkez ile Beyşehir ilçemizin Huğlu ve Üzümlü mahallelerindeki üretim yerlerini de gezdirdik. Böylece ana sanayi üreticilerimiz Konya'nın sektördeki gücünü yerinde görmüş oldu" diye konuştu.

"2017 bereketli bir yıl olacak"
Türkiye ihracatında ilk 5'te yer alan Konya'nın daha üst sıralara yükselmesi için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Başkan Kütükcü, "2017 yılı savunma ve havacılık sektörümüz için bereketli bir yıl olacak. O da olarak hayata geçirdiğimiz kümelenme projesi ve bir milyon doların üzerinde bütçesi olan Ekonomi Bakanlığı destekli UR-GE projemizle, sektörümüzün üretim ve ihracat kapasitesinin yanı sıra, ana sanayiyle çalışma oranını da artıracağız. Amacımız, şehrimizi savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm yedek parçaları üretecek bir üretim üssü haline getirmek. İnşallah önümüzdeki dönem savunma sanayinde tüm potansiyelimizi harekete geçirdiğimiz yeni bir dönem olacak" şeklinde konuştu.
(US-FM-Y)

26.04.2017 11:56:41 TSI
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