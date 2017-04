YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilis'te 2 bin 340 öğrenci TEOG sınavına giriyor

KİLİS (İHA) - Kilis'te, TEOG sınavına 37 okulda toplam 2 bin 340 öğrenci giriyor.

kilis'tde toplam 2 bin 340 öğrenci, belirlenen 37 okulda TEOG sınaına girerek ter döküyor. İki gün sürecek sınav hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "İlimizde merkezi ortak sınavlara 2 bin 340 öğrencinin katılımı öngörülüyor. Sınavlar, İl ve ilçe merkezlerinde toplamı 37 okulda gerçekleştirilecek. TEOG Sınavı her şeyin sonu değildir, yeni bir başlangıçtır. TEOG Sınavı Ortaöğretim için bir adımdır. Bu adım strese ve gerilime neden olmamalıdır. İnanıyoruz ki, sizler hazırlandığınız bu sınavı en güzel şekilde geçerek başarılı olacaksınız. Sizlerden beklentimiz iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, inovasyona dayalı, araştıran ve sorgulayan, Atatürk ilkeleri ve Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olmanızdır.Sınav sonucunda öğrencilerimizin alacakları puan her ne olursa olsun her zaman destek olalım ve onların ne kadar değerli olduklarını hissettirelim" dedi.

