26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'te 2 bin 340 öğrenci TEOG sınavına giriyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:52
Kilis'te 2 bin 340 öğrenci TEOG sınavına giriyor
Kilis'te 2 bin 340 öğrenci TEOG sınavına giriyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, TEOG sınavına 37 okulda toplam 2 bin 340 öğrenci giriyor.
kilis'tde toplam 2 bin 340 öğrenci, belirlenen 37 okulda TEOG sınaına girerek ter döküyor. İki gün sürecek sınav hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "İlimizde merkezi ortak sınavlara 2 bin 340 öğrencinin katılımı öngörülüyor. Sınavlar, İl ve ilçe merkezlerinde toplamı 37 okulda gerçekleştirilecek. TEOG Sınavı her şeyin sonu değildir, yeni bir başlangıçtır. TEOG Sınavı Ortaöğretim için bir adımdır. Bu adım strese ve gerilime neden olmamalıdır. İnanıyoruz ki, sizler hazırlandığınız bu sınavı en güzel şekilde geçerek başarılı olacaksınız. Sizlerden beklentimiz iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, inovasyona dayalı, araştıran ve sorgulayan, Atatürk ilkeleri ve Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olmanızdır.Sınav sonucunda öğrencilerimizin alacakları puan her ne olursa olsun her zaman destek olalım ve onların ne kadar değerli olduklarını hissettirelim" dedi.
(MAD-SD-Y)

26.04.2017 11:59:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversitenin 2. öğretim yeniden açılması
YEREL

ÜNİVERSİTENİN 2. ÖĞRETİM YENİDEN AÇILMASI
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
TÜGVA Kilis Temsilciliği'ne Özkeleş atandı
YEREL

TÜGVA KİLİS TEMSİLCİLİĞİ'NE ÖZKELEŞ ATANDI
&quot;Hz Peygamber ve Güven Toplumu&quot; konulu konferans verildi
YEREL

"HZ PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU" KONULU KONFERANS VERİLDİ
Engelli Suriyeli çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL

ENGELLİ SURİYELİ ÇOCUK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Kilis'e atılan roketler nedeniyle kapatılan ikinci öğrenim yeniden açılıyor
YEREL

KİLİS'E ATILAN ROKETLER NEDENİYLE KAPATILAN İKİNCİ ÖĞRENİM YENİDEN AÇILIYOR
Kilis'de 57'inci alaya Vefa yürüyüşü
YEREL

KİLİS'DE 57'İNCİ ALAYA VEFA YÜRÜYÜŞÜ
Üreme Sağlığı Eğitimi alanlara sertifikaları verildi
YEREL

ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİMİ ALANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ
Sequa Temsilcisi Aynur Kuytu Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında incelemelerde bulundu
YEREL

SEQUA TEMSİLCİSİ AYNUR KUYTU RECEP TAYYİP ERDOĞAN MESİRE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!