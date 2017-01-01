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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Dikiş kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:52
Dikiş kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi
Dikiş kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi Cumhuriyet Bilgi Evi'nde dikiş kursunu tamamlayan 19 kursiyere belgeleri takdim edildi.
Cumhuriyet Bilgi Evi'nde gerçekleşen törene katılan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, kursiyerlerle birlikte 150 parça üründen oluşan sergiyi gezdi. 12 Ekim'de başlayan kurs, 25 Nisan'da sona erdi. Bu süreçte üretilen ürünler sergide beğeniye sunuldu. Tören kapsamında Fransızca ve gitar kursu öğrencileri Fransızca şarkılar seslendirdiler.
(UYC)

26.04.2017 11:59:38 TSI
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