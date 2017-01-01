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Mahalle okul yöneticilerine yönelik iş yeri sağlık ve güvenlik toplantısı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:55
Mahalle okul yöneticilerine yönelik iş yeri sağlık ve güvenlik toplantısı
Mahalle okul yöneticilerine yönelik iş yeri sağlık ve güvenlik toplantısı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van merkez Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy okul idarecilerine yönelik işyeri sağlık ve güvenlik konulu toplantı düzenlendi.
Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, işyeri sağlık ve güvenlik birimi uzmanı Aydın Bayram ve okul müdürleri katıldı. Düzenlenen seminerde işyeri sağlık ve güvenlik birimi uzmanı Aydın Bayram slayt sunumu eşliğinde neden MEBBİS İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi(İSGB) modülü, acil durum işlemleri, yasal dayanaklar, dikkat edilmesi gereken hususlar, acil durum işlemleri, acil durum ekipleri ile ilgili bilgi girişi, alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, uygulanacak müdahale yöntemleri, uygulanacak tahliye yöntemleri, acil durum eylem planı ve tatbikat raporları, işyeri sağlık ve güvenlik ile ilgili bilgiler verdi. Mahalle okullarında nasıl davranılması gerektiği ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler veren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Merkez ilçemize bağlı yakın okullarımızın yöneticileri ile sıkça bir araya gelebiliyoruz tabiki işin özünde ve temelinde sizler varsınız. Sizler devletin şefkatli ve merhametli en ücradaki görevlilerisiniz. Taşradaki vatandaşlarımız sizlerle Devletimizi tanımaya başlıyor. Sizlerin oradaki iletişiminiz, tavrınız, velilerle ve diğer görevlilerle eğitim-öğretimin kalitesini arttırmaya yönelik bütün çalışmalarınız çok önemlidir. Sizler daha çok yapıcı olmanız lazım çünkü olumlu rol ve model konumundasınız. Köyde okuma-yazma bilmeyen anneler varsa sizlerin bunları tespit ederek orada okuma-yazma kursları açmanız önem arz etmektedir. Bizler sizleri çok önemsiyoruz ve yaptığınız görevin öneminin farkındayız. Biz eğitim camiasında bütün öğretmenler olarak oradaki çocuklarımıza kendi öz evlatlarımız gibi davranmalı, kaba ve kırıcı olmamalıyız. Görev yaptığınız okullarda sizlere çok işler düşüyor, eğitim ile ilgili aklınızdan geçen projeleri bizlere sunmanızı bekliyoruz" dedi.
Yapılan seminer ve konuşmanın ardından toplantıya katılanlarla iyi dilek ve önerilerin ardından program son buldu.
(EKİP-ŞAK-Y)

26.04.2017 12:03:52 TSI
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