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TSG Anadolu Hastanesi ile Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası arasında protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi arasında, sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli olan 'sürücü sağlık raporu' muayenesi için oda üyelerine indirim anlaşması imzalandı.

Düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çiçek, "Oda üyelerimize hizmet etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmekteyiz. Bu sebeple de üyelerimizin yoğun iş temposu altında iken hem hızlı bir şekilde, hem de indirimli olarak 'sürücü sağlık raporu' almaları adına bu imzayı attık. Bu talebe olumlu karşılık veren Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayıhan Çağlar ise yaptığı açıklamada, "Oda Başkanı Mehmet Çiçek'i yaklaşık 15 yıldan bu yana pazar müşterisi olarak tanımaktayım. Bu dostluğu bu mutabakata taşımış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın başkanımın şahsında tüm oda üyesi esnaflara, bu vesile ile selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

(BRK-MET-Y)



26.04.2017 12:04:06 TSI

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