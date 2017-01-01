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Yerköprü'de çevre temizliği

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:55
Yerköprü'de çevre temizliği
Yerköprü'de çevre temizliği
- Ekipler, Çakıt Suyu'nun battığı yerde 10 kamyon dolusu atık topladı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı ilçesinde eko turizm açısından büyük değer taşıyan gözde mesire alanı Yerköprü'de Çakıt Suyu'nu temizledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kapuz ve Belemedik kanyonlarının kesiştiği, Çakıt Suyu'nun batıp, tekrar yüzeye çıktığı doğa harikası Yerköprü'de akarsu üzerindeki kirliliği ortadan kaldırmak üzere harekete geçti.
Temizlik ekipleri, Toroslardaki karların erimesiyle debisi artan Çakıt Suyu'nda akıntıya kapılan ağaç dalları, kütükler ve plastik atıkları kayık yardımıyla topladı. Akarsu üzerinde yoğunlaşan büyük kütükler ise halatlara bağlanıp, vinç yardımıyla karaya çekildi. Bir hafta boyunca çalışma yürüten temizlik ekipleri, yaklaşık 10 kamyon dolusu atığı Yerköprü'den çıkardı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, bahar aylarında vatandaşların piknik yapmak için akın ettiği Yerköprü'de doğal atıkların yanı sıra plastik, poşet, strafor ve bidon gibi plastik atıkların oluştuğunu belirtip, çöplerin ve atıkların doğaya rastgele atılmaması konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
(ELF-Y)

26.04.2017 12:04:21 TSI
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