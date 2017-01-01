26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Coşkun: "Kız çocukların okumasına önem vereceğiz"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:58
Kaymakam Coşkun: "Kız çocukların okumasına önem vereceğiz"
Kaymakam Coşkun: "Kız çocukların okumasına önem vereceğiz"

(Fotoğraflı)

OSMANİYE (İHA) - Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, kız çocuklarının okumasına önem vereceklerini söyledi.
Kaymakam Coşkun, ilçedeki kız çocuklarının okuması, öğrenim hayatlarına devam etmeleri konusunda ailelere ziyaret gerçekleştirdi. Kız çocuklarının okumasına önem vereceklerini vurgulayan Kaymakam Coşkun, bayanlar arasında okuma yazma oranının artırılması konusunda çok çalışacaklarını söyledi. Kaymakam Coşkun, "Biz, kız öğrencilerimizin okumasına büyük önem veriyoruz. İlçemizin özellikle eğitim alanında kalkınması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Okula bütün kızların gönderilmesi için çalışıyoruz. Bunun yanında okuma yazma bilmeyen bayanlarımız içinde Halk Eğitim Merkezi okuma yazma kursu açmıştır. İsteyenler müracaat edebilir" diye konuştu.
Kaymakam Ömer Coşkun, bütün anne ve babaların çocuklarını okutmayı, okula göndermeyi isteyeceğini belirterek, devletin okuyan herkese yardımcı olduğunu ifade etti.
(ELF-Y)

26.04.2017 12:05:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye'nin elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'NİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ OYUNLARLA EĞLENDİ
Kaçak avlandıkları 5 ton balıkla yakalandılar
YEREL

KAÇAK AVLANDIKLARI 5 TON BALIKLA YAKALANDILAR
Osmaniye'de pulluk çarpan çocuk yaralandı
YEREL

OSMANİYE'DE PULLUK ÇARPAN ÇOCUK YARALANDI
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI
Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu
YEREL

HAYALİNİ KURDUĞU AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!