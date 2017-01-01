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Elazığ'da TEOG heyecanı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 8 bin 667 öğrenci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) ter döktü.

Bugün TEOG sınavı Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisinden yapıldı. Elazığ'da 125 okulda 8 bin 677 öğrenci sınava girdi. Öğrenciler aileleriyle beraber sabahın erken saatlerinde okullara geldi. Öğrenciler, ilk oturum olan Türkçe sınavına saat 09.00 itibari ile başlarken veliler de dışarıda çocukları için dua etti.

Türkçe sınavının çok iyi geçtiğini ve full beklediğini belirten Şeydanur Çiftçi, "Herkese başarılar diliyorum. Birinci dönem bu kadar çalışmamıştım. İkinci dönem daha çok çalıştım. Hedefimde Anadolu lisesi" dedi.

İlk sınavda Türkçe'den 2 yanlış yaptığını ifade eden Melek Nur Demir, "Ben bu sınavı daha zor bekliyordum ama beklediğimi gibi olmadı. Kolay çıktı ve full bekliyorum" diye konuştu.

Öğrenci ailesi olarak bir yıl boyunca çok zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Dönüş Doğan, "Allah çocukların gönlüne göre versin. İnşallah bundan sonra sistem değişmez. Çocuğum sınavının iyi geçtiğini söyledi. Geçen sınavda kaydırma çok yapmıştı. Yine yapmasından korkuyorum" şeklinde konuştu.

Yarın ise öğrenciler fen bilimleri, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

(CK-AŞ-Y)



26.04.2017 12:06:03 TSI

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