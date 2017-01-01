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Başkan Köşker miniklerle buluştu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker belediyecilik faaliyetlerini konu alan bir söyleşi kapsamında Sultan Ayhan İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sultan Ayhan İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Köşker çocuklara, 'bol bol kitap okuyun, derslerinize iyi çalışın' öğüdünde bulundu. Sultan Ayhan İlkokulu öğrencileri ile belediyecilik faaliyetlerini konu alan bir söyleşi gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediyenin ve belediye başkanının görevlerini miniklere anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Köşker, "Belediyenin bir kentte birçok görevi vardır. Alt yapı üst yapı çalışmaları belediyenin ve belediye başkanının asli görevleridir. Bunun yanı sıra iyi bir belediyecilik sosyal projeleri ile anlaşılır. Özellikle geleceğimizin teminatı siz değerli çocuklarımız için yapılan çalışmalar çok önemli. Çünkü yarın, bizlerin yerinde sizler olacaksınız. Yarınlarınızı şimdiden planlamaya başlayın ne olacağınıza karar verin ve bunun için çok çalışın. Eminim ki öğretmenleriniz de sizlere söylüyordur bol bol kitap okuyun çocuklar" dedi.

Söyleşi sonrası çocukların sorularını da cevaplayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker daha sonra çocuklarla birlikte okul bahçesinde voleybol oynadı. Başkan Köşker burada da çocuklara sporun faydalarından bahsetti ve bol bol spor yapmalarını istedi. Başkan Köşker'in okul ziyareti okul müdürü Haluk Öztekin, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(AY)



26.04.2017 12:06:26 TSI

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