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MHP Akhisar ilçe kongresi ertelendi



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Akhisar İlçe Teşkilatı 10. Kongresinin genel merkezden gelen talep doğrultusunda ertelendiği bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan MHP Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu, 30 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiğini kaydederek, "Genel merkezden dün gelen bir yazı ile Akhisar genel kurulu ileri bir tarihe ertelendi. Şuanda tarih belli değil, gerekçeyi ise bugün bekliyoruz. Bugün Demirci ve yarın Kırkağaç olmak üzere diğer ilçelerdeki genel kurullar yapılacak" dedi.

Öte yandan genel kurulda Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu ve Ülkü Ocakları eski başkanı Fatih Bilgen'in listelerinin seçime gideceği bildirildi. MHP Akhisar İlçe Teşkilatının 2 bin 400 üyesi bulunurken genel kurulda 400 delege oy kullanacak.

(BG-SC)



26.04.2017 12:06:38 TSI

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