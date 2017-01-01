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Sarısu Gençlik Kampı yemek ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nde Sarısu Gençlik Kampı için yemek hizmeti alım ihalesi yapıldı. 4 ay süreli yemek hizmeti alım ihalesine 3 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 186 bin 750 lira olan ihalede, ilk turda en yüksek teklif 202 bin 500 lira, olurken,en düşük teklif 180 bin lira oldu. Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede bir firma geçici teminatı eksik yatırması nedeniyle ikinci tur teklife katılamadı. İkinci tura kalan iki firma tekliflerini 162 bin lira ve 163 bin 500 liraya indirdi. Komisyon teklifleri inceleyip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

İzmit Belediyesi'nin Kandıra Sarısu'da bulunan gençlik kampı Haziran-Eylül tarihleri arasında faaliyet gösteriyor. Kamptan binlerce genç ücretsiz olarak yararlanıyor.

(AY)



26.04.2017 12:06:49 TSI

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