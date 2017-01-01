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Konya'da sakuralar şehre renk katıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezine diktiği milyonlarca lalenin yanı sıra rengarenk çiçekleri ile açmaya başlayan sakuralar (Japon Süs Kirazı) da şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde diktiği lale ve sümbüllerin yanı sıra sakuraların da açmasıyla şehirde bahar güzelliği yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın bahar aylarında laleler ve sakuralar, yaz aylarında güller ve her mevsim açan çiçekleri ile çiçek gibi olduğunu söyledi. Konya'da 16 milyon metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini, 10 yılda 13 milyona yakın fidan diktiklerini belirten Başkan Akyürek, Konya içinde yeşil değil, yeşil içinde Konya hedefi için çalıştıklarını ifade etti. Başta Alaaddin Tepesi olmak üzere şehrin her yerinde açan milyonlarca lalenin Konya'nın bir güzelliği olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, lalelerle birlikte açan sakuraların da büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Japonya'da adına festivaller düzenlenen sakuraların İstanbul Yolu üzerinde bulunan Ladikli Ahmet Hüdai Parkında, Ecdat Parkı yanında oluşturulan Sakura Parkında ve Japon Parkında mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Başkan Akyürek, lalelerin ve sakuraların ardından refüjler ve parklardaki güllerin açmaya başlayacağını ifade etti. Meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan sakuralar, rengarenk çiçekleri ile dikkat çekiyor.

(US-FM-Y)



26.04.2017 12:08:18 TSI

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