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Osmanlı'dan Günümüze Milli Egemenlik ve Atatürk Konferansına Yoğun İlgi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:00
Osmanlı'dan Günümüze Milli Egemenlik ve Atatürk Konferansına Yoğun İlgi
Osmanlı'dan Günümüze Milli Egemenlik ve Atatürk Konferansına Yoğun İlgi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Akandere tarafından "Osmanlı'dan Günümüze Milli Egemenlik ve Atatürk" konferansı verildi.
Prof. Dr. Osman Akandere, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin başında tam bağımsızlık ve milli egemenlik kavramlarına çok büyük önem verdiğini ifade etti. Özellikle milli egemenlik kavramına çok büyük önem verdiğini aktaran Prof. Dr. Akandere, "Türk toplumuna kişisel egemenlik anlayışından millet egemenliği anlayışına götürmek kolay bir süreç değildi. Milli mücadele içerisinde Mustafa Kemal'in adım adım bir stratejiyle Türk toplumuna benimsetmeye çalıştığını görüyoruz. Bu süreçte Mustafa Kemal'in yayınlamış olduğu genelgeler, Erzurum ve Sivas Kongreleri milli hakimiyet prensibinin Türk toplumuna benimsetilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Türk toplumu artık kendi geleceğini kendisi tayin etme düşüncesine sahip olacak ve milli irade dediğimiz kavram ortaya çıkacaktır" dedi.
Prof. Dr. Akandere, "Milli Mücadele zaferle kazanıldıktan sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve Cumhuriyet ilanıyla 1921 Anayasası'na dayandırmış. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükumet sistemi Cumhuriyettir' denmiştir. Milli mücadelenin başında bir düşünce olarak ortaya konulan milli hakimiyet prensibi milli mücadelenin sonunda hayata geçirilen ve kurulan yeni Türk Devletinin siyasi rejimi olmuştur" şeklinde konuştu.
Konferansın açılışında konuşan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Milli egemenliğin ne kadar önemli olduğunu anladığımız günlerdeyiz. Sosyal medyadan başka bir şey bilmeyen, yarınla ilgili herhangi bir kaygısı olmayan sadece televizyonda kendisine sunulanı kabul eden denilen gençliğimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde ülkesine, milletine devletine sokaklarda göğüs göğse darbecilerle çarpışarak sahip çıktı. Milli egemenliğinin şuurunda olan bir gençliğin yetiştiğini görmenin mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.
GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Genç Katılım Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansa, GAÜN Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Savaş Gürsoy ve Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ile çok sayıda öğrenci katıldı.
(LO-SD-Y)

26.04.2017 12:08:26 TSI
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